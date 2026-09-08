Проект четвертого дома «Железно» в Камской долине получил положительное заключение

В минувший понедельник московское ООО «Премиум эксперт» выдало положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по строительству жилого дома №4 в Камской долине. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Застройщиком является ООО «СЗ “Железно Пермь 2”», которое реализует проект КРТ в Камской долине. Проектную документацию подготовило кировское ООО «Масштаб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В рамках комплексного развития территории (КРТ) в Камской долине кировский девелопер «Железно» возводит ЖК «Пятый элемент» на 330 тыс. кв. м жилья. Дома №1–3 планируется сдать в 2028 году. Там расположится семейный тематический парк. Около 70% территории займут озелененные пространства. В Камской долине появятся также аквапарк и парк развлечений, два детских сада, а новый картодром — на участке 16 га между шоссе Космонавтов и Гамовским трактом. Длина трассы составит 1,3 км, ширина — 8–12 м. Проект предполагал обустройство трибун на 400 мест и парковки на 250 автомобилей.