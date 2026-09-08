В Татарстане на сохранение лесов направили 160,8 млн рублей

В Татарстане в этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» из федерального бюджета направили 160,8 млн руб. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

Из этой суммы 127,5 млн руб. направили на лесовосстановление, остальные средства — на закупку техники, развитие объектов лесного семеноводства и создание запаса семян.

Всего в этом году в республике работы по лесовосстановлению и лесоразведению прошли на землях площадью 4,4 тыс. га. Из них 2,6 тыс. га пришлось на лесовосстановление, еще 1,8 тыс. га — на лесоразведение.

Кроме того, как отметил господин Кузюров, в этом году в Татарстане 10,3 тыс. га земель сельхозназначения перевели в категорию земель лесного фонда.

Анна Кайдалова