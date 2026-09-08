Почти 92 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю

Мошенники похитили у жителей Нижегородской области почти 92 млн руб. за неделю с 31 августа по 6 сентября. Всего на прошлой неделе зарегистрировано 45 таких преступлений, рассказали в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Наиболее частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках (21 преступление), «звонок от службы безопасности банка» (15) и предложение дополнительного заработка (шесть).

В полиции напоминают, что сотрудники МВД и представители других правоохранительных структур никогда не просят по телефону совершать какие-либо операции с деньгами.

Галина Шамберина