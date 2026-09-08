Бросавшего кирпичи в полицейских жителя Башкирии приговорили к условному сроку

Чишминский районный суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который бросал кирпичи в полицейских, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По данным ведомства, в мае этого года двое участковых прибыли к частному дому для проверки сообщения о скандале. Нетрезвый подсудимый отказался выполнять требования полицейских и бросил в их сторону несколько кирпичей.

Фигурант дела признал вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Майя Иванова