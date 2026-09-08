Работников фермы обвинили в вымогательстве в Нижегородской области

Уголовное дело о вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ) возбудили в отношении двух работников фермы в селе Ветошкино Гагинского округа по заявлению их коллеги. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Между подозреваемыми 2001 и 2003 годов рождения и потерпевшим 1984 года рождения после употребления спиртного возник конфликт на почве трудовых разногласий.

По словам потерпевшего, подозреваемые обвинили его в некачественном исполнении обязанностей и потребовали 6 тыс. руб. Получив отказ, они стали угрожать физической расправой, а один из участников несколько раз ударил электрическим удлинителем по ногам. Затем фигуранты вместо денег забрали электрическую пилу.

Подозреваемые признали вину, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Электропилу у них изъяли и вернут потерпевшему.

Галина Шамберина