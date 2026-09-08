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Фонд капремонта взыскал 5 млн рублей убытков с подрядчика в Первомайске

Более 5,1 млн руб. взыскали с подрядной организации ООО «Акрополь» в пользу НКО «Нижегородский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области». С иском о возмещении убытков обратилась областная прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2025 году Фонд капремонта заключил с ответчиком контракт на ремонт общедомового имущества в городе Первомайске. Выполнить работы требовалось до 1 сентября того же года, но подрядчик обязательства не исполнил, из-за чего муниципальным властям пришлось заключать новые контракты по более высоким ценам.

Галина Шамберина