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Нацмузею Татарстана передали фрагмент водопровода XIX века

Фрагмент деревянного водопровода второй половины XIX века передали в Национальный музей Татарстана. Находку обнаружили в 2024 году во время ремонтных работ на территории предприятия «Нэфис Косметикс», сообщила пресс-служба предприятия.

Нацмузею Татарстана передали фрагмент водопровода XIX века

Нацмузею Татарстана передали фрагмент водопровода XIX века

Фото: пресс-служба «Нэфис Косметикс»

Нацмузею Татарстана передали фрагмент водопровода XIX века

Фото: пресс-служба «Нэфис Косметикс»

Ранее там располагался стеариново-свечной и мыловаренный завод братьев Крестовниковых, основанный в Казани в 1855 году. Деревянный водопровод использовался на его территории в период, когда в Казани еще не было централизованной системы водоснабжения.

У переданной части трубы сохранился внутренний канал. Один из концов имеет конусное сужение, которое использовалось для плотного соединения отдельных секций водопровода.

Анна Кайдалова