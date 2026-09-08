Дополнительные электрички назначат в день фестиваля «Арзамасский гусь»

Горьковская железная дорога назначит дополнительный пригородный электропоезд в город Арзамас Нижегородской области в день проведения гастрономического фестиваля «Арзамасский гусь». Он состоится 12 сентября, напомнили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Титова / Коммерсантъ Фото: Анастасия Титова / Коммерсантъ

Утром дополнительная электричка отправится из Нижнего Новгорода в 09:05 и прибудет к месту назначения в 11:27. Обратно — в 19:57 и 21:43 соответственно.

По стандартному расписанию добраться в Арзамас можно на ретропоезде, а также электричках, следующих из Нижнего Новгорода до станций Арзамас-2, Казань и Ужовка.

Галина Шамберина