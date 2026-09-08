Лишь только газ бывает

В рамках программы догазификации, стартовавшей в Пермском крае пять лет назад, было подано 110 тыс. заявок. Сегодня уровень газификации территорий региона составляет 90%. Только за прошлый год удалось подключить к голубому топливу 16 тыс. объектов. Таким образом, сегодня газ получили почти все потребители, которые заявляли о такой необходимости в начале работы программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пермском крае продолжается программа догазификации

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ В Пермском крае продолжается программа догазификации

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В 2025 году объем потребленного в Пермском крае газа составил 15,5 млрд куб. м, что на 1,8% ниже объемов 2024 года (15,8 млрд руб.). Снижение потребления связывают с тем, что основной потребитель газа в Пермском крае — Пермская ГРЭС не наращивала, как в прошлые годы, отбор газа, а также из-за относительно теплой зимы.

Небольшое снижение потребления «голубого» топлива в регионе не отразилось на темпах газификации в Пермском крае. В 2025 году средний уровень газификации региона вырос на 1% — с 77% в 2024 году до 78%. На 1% он увеличивался и по итогам 2023 года.

Уровень газификации в городах Прикамья превысил 90%, увеличившись за год с 87% до 91%. Но активнее прокладывают сети и подключают к ним дома в сельской местности. В прикамских селах стало больше газифицированных улиц — здесь уровень подрос с 38 до 43%.

За год, согласно статистике, протяжность газопроводов АО «Газпром газораспределение Пермь», в том числе вновь построенных и по заключенным в 2025 году договорам на техническое обслуживание, составила 235 км. В предыдущем отчетном периоде было построено 269 км новых газопроводов, снижение составило 12%.

Источники BG на газовом рынке снижение связывают с тем, что газовики в прошлом году больше занимались внутриквартирным газовым оборудованием (ВКГО). Именно неготовность к приему газа со стороны конечного потребителя часто становилась причиной отсутствия газоснабжения, несмотря на созданную техническую возможность подключения со стороны «Газпрома».

Догазифицируй это Пермский край уже пять лет участвует в программе догазификации. Еще в 2021 году регион оказался в числе субъектов РФ, в которых власти и «Газпром» договорились провести догазификацию. Программа реализуется по поручению президента РФ.

Догазификация — это строительство газовых сетей к частным домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Те домовладения, которые находятся в населенных пунктах, где есть газ, будут догазифицироваться до границ земельного участка бесплатно. В Прикамье краевые власти оплачивают жителям не только доведение газа до дома, но и субсидируют покупку газового оборудования. Основные расходы несет Единый оператор газификации — ООО «Газпром газификация» (ГГ). Расходы на догазификакацию за четыре года превысили 26 млрд руб.

Эта программа продолжает пользоваться популярностью у населения. По данным краевого министерства ЖКХ, с начала действия программы догазификации (с 2021 года) подано свыше 110 тыс. заявок. В 2023 году минЖКХ оценивало потенциал догазификации в нашем регионе в 117 тыс. домовладений. Таким образом, за присоединением к газовым сетям уже обратились почти все пермяки, у которых не было газа три года назад, но было желание его получать.

Чтобы справиться с резким наплывом заявок, газовики наращивают строительство новых сетей. Если в первый год работы программы было подключено к газу 1,2 тыс. домов, на второй — 4,1 тыс. В 2023 и 2024 годах запускалось по 15 тыс. домов. В 2025 году, по данным минЖКХ, удалось запитать голубым топливом более 16 тыс. объектов (план у «Газпром газорас­пределение Пермь» был — 17 тыс. домовладений). Ожидается, что в 2027 году темп подключений сохранится.

Как сообщили BG в АО «Газпром газорас­пределение Пермь», с начала догазификации создана техническая возможность подключения к газоснабжению более чем для 90 тыс. домо­владений. Резкий рост произошел именно в последний год — в предыдущем отчетном периоде технически газ можно было подключить только к 68 тыс. абонентов. То есть за год по этому показателю рост превысил 32%.

Всего с 2021 года по август 2026-го было заключено 84,5 тыс. договоров о подключении газа. Из них 94% на сегодня исполнены — газопроводы построены до границ земельных участков с домовладениями. Наибольший процент выполнения подключений от количества заключенных договоров наблюдается в Куединском и Октябрьском муниципальных округах. Пермский край уже четыре года подряд входит в тройку российских лидеров по темпам догазификации, отмечают в минЖКХ.

С 2024 года догазификация стала доступна и для садовых некоммерческих товариществ (СНТ). В прошлом году газ был проложен в первые дачные и садовые кооперативы. Как сообщили в министерстве, на сегодняшний день в рамках догазификации домовладений в СНТ в Пермском крае подано более 2 тыс. заявок, заключено 1,5 тыс. договоров, из них около 450 исполнено до границ земельных участков, включая 179 пусков газа.

Выполнение догазификации домовладений в СНТ происходит медленнее в связи со стесненными условиями прокладки газопроводов на территории садоводств, поясняют в минЖКХ. Важно добавить, что в рамках постановления правительства РФ №1547 газификация СНТ возможна только в том случае, если СНТ находится в границах газифицированного населенного пункта, уточнили в министерстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках программы догазификации голубым топливом были обеспечены 72 тыс. потребителей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ В рамках программы догазификации голубым топливом были обеспечены 72 тыс. потребителей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Газ и готово Одной из ключевых проблем догазификации прошлых лет стало намеренное неподключение клиентов к сетям. По данным «Газпрома», уровень исполнения заключенных в 2021–2025 годах договоров составлял всего 58%. Власти предполагали, что собственники с помощью бесплатного подведения газопровода к участкам пытаются монетизировать стоимость своей земли. В дальнейшем участок с возможным подключением газа становится дороже. Проблему в 2024 году взяло на контроль заксобрание Пермского края. В начале 2026 года минЖКХ представило депутатам комитета по инфраструктуре отчет, в котором сообщало в целом о решении проблемы.

Согласно информации ведомства, в 2024–2026 годах состоялись пуски газа в 26 тыс. домов, что на 146% больше аналогичного периода. Средние сроки пуска газа в Прикамье составляют нормативные 100–120 дней. На начало 2026 года не было пусков газа в 14 тыс. домов, подключенных к газу. Большая часть из них — 2,4 тыс.— находятся в Пермском округе, почти 1 тыс.— в Кунгуре, по 750 — в Березниках и Нытве, свыше 5 тыс.— в Кудымкаре, Краснокамске, Верещагино и Соликамске. Единственная территория, где нет не подключенных домов к газу — ЗАТО «Звездный», менее 100 домовладений — в Сиве, Елово, Уинском, Кизеле, Лысьве.

Власти говорят, что увеличить пуски газа удалось благодаря упрощению подготовки потребителя к приему газа: в Прикамье на уровне правительства региона сформирована система мер поддержки. Краевая льгота для всех категорий граждан предусматривает строительство сетей внутри участка и домовладения, а также установку плиты отечественного производства. Для льготных категорий также предусмотрена дополнительная поддержка при покупке и подключении иного газового оборудования — газового котла и водонагревателя. Пермский край — один из немногих субъектов РФ, где поддержка оказывается в таком объеме, рассказали BG в минЖКХ.

Нам не сжижить На фоне активного развития трубопроводного газа в Пермском крае неожиданные сложности возникли со сжиженной газовой инфраструктурой. Речь идет о заводе по производству сжиженного природного газа в деревне Канюсята Карагайского района. Установка СПГ была смонтирована в конце 2014 года и стала пилотной площадкой ПАО «Газпром» по автономной газификации с использованием СПГ. Ее стоимость составила 2,2 млрд руб. Технология СПГ заключается в искусственном сжижении природного газа путем охлаждения до –160° C. Полученный продукт специальными криогенными автоцистернами доставляется на комплексы регазификации. Там СПГ переводят из жидкого состояния в газообразное и по газопроводам доставляют потребителям. При этом тарифы на потребление газа для населения остаются такими же, как при использовании сетевых газопроводов. Предполагалось, что установка поможет обеспечить газом отдаленные территории Прикамья, в которые вести газопроводы далеко и дорого.

После запуска первого завода СПГ в монополии анонсировали строительство второго — в Коми-округе. Но в итоге «Газпром» заявил об отказе от проекта. Причиной стала низкая эффективность — долгое время загрузка первой установки СПГ не превышала 25%. К 2024 году газовикам удалось ее загрузить практически до 100%. Однако к заводу СПГ в 2025 году стали предъявлять претензии поставщики газа — сначала частный трейдер «Новатэк-Пермь», затем дочка «Газпрома» — ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». В 2026 году газовики добились введения процедуры банкротства в отношении юрлица, управляющего заводом СПГ.

Еще в 2018 году «Газпром» отдал имущественный комплекс в управление ООО «ГСПГТ Пермь», которое было учреждено российским оператором таких заводов — ООО «Газпром СПГ Технологии». Несмотря на название, эта компания не является 100%-ным дочерним обществом государственной корпорации. Компания принадлежит госкорпорации лишь на 50%, остальная половина принадлежит подмосковному АО «Газхолодтехнология». Его бенефициаром считается топ-менеджер структур «Газпрома», председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ Технологии» Алексей Кахидзе.

Источник на газовом рынке Прикамья рассказал BG, что завод СПГ не платил «Газпрому» за поставленный газ и сейчас идет поиск не вернувшихся в компанию денег. После завершения банкротства завод СПГ, скорее всего, вернется в «Газпром» и им будет заниматься его пермская «дочка». Стоит отметить, что большинство дочерних обществ ООО «Газпром СПГ Технологии» сейчас находятся в стадии ликвидации. Сообщалось, что компания «ГазХолодТехнология» (АО «ГХТ»), являющаяся соучредителем ООО «Газпром СПГ Технологии», не начала строительство комплекса сжиженного природного газа в Выселковском районе Краснодарского края в запланированные сроки. Причиной стало удорожание проекта.

Собеседники BG отмечают, что сегодня потребность в заводе СПГ уже не так актуальна, как несколько лет назад. Это связано с тем, что газификация региона идет ускоренными темпам и газ уже проведен даже в отдаленные северные территории.

Дмитрий Астахов