Салют на День города в Челябинске запустит компания из Екатеринбурга

Комитет по культуре администрации Челябинска заключил контракт на организацию праздничного фейерверка в День города с екатеринбургским ООО «Организатор». Стоимость работ составила 5,5 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести салют на набережной реки Миасс рядом с пешеходной Кировкой в 22:00 12 сентября. Сам фейерверк должен длиться не менее 12 минут, напоминать водопад и сопровождаться музыкой. После зрелища необходимо убрать территорию.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Организатор» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2017 году. Владельцем и директором является Оксана Горшкова. Выручка компании за 2025 год составила 178,4 млн руб., чистая прибыль — 49,1 млн руб. В портфеле подрядчика — 39 госконтрактов на проведение мероприятий либо организацию конкретных событий в Челябинской и Свердловской областях, три из них прекращены по соглашению сторон. эта же организация органзизовывала салют на 9 мая в Челябинске.

Виталина Ярховска