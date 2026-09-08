Добычное дело

Разведанные запасы нефти в Прикамье превышают 500 млн тонн. По оценкам специалистов, их должно хватить еще на 30–35 лет. Несмотря на то что пик добычи в регионе пришелся на 70-е годы прошлого века, основной отраслью экономики края нефтяная отрасль стала уже в постсоветский период. Снижение углеводородного потенциала территории заставило нефтяников активнее разрабатывать и внедрять новые технологии, привлекая для этого ученых. Впрочем, такая опция пока по карману только крупным участникам рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Со второй половины 1990-х годов в Прикамье начался ежегодный прирост нефтедобычи

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Со второй половины 1990-х годов в Прикамье начался ежегодный прирост нефтедобычи

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Значимым для страны нефтяным регионом Прикамье стало в 1930-е годы, когда под Краснокамском было обнаружено месторождение с качественными по уральским меркам запасами. Месторождение казалось настолько перспективным, что даже рассматривалась возможность освобождения территории города для размещения на ней объектов нефтедобычи. Большие планы на краснокамскую нефть имели и союзные власти. В 1939 году на XIX съезде КПСС Вячеслав Молотов заявил, что «дело создания в районе между Волгой и Уралом новой нефтяной базы, «второго Баку», следует считать первостепенной и неотложной государственной задачей». Разработка прикамских месторождений имела не только экономический, но и идеологический аспект — это была первая «социалистическая нефть», обнаруженная в стране.

Стратегическое значение пермской нефти заключалось в том, что месторождение находилось в самом сердце страны, а главные на тот момент центры добычи, Грозный и Баку, во время Великой Отечественной войны оказались под угрозой захвата. Эвакуированные в Молотовскую область из этих городов специалисты и оборудование обеспечили бесперебойные поставки на фронт.

После войны в Прикамье начался настоящий нефтяной бум. С 1945 по 1969 год в регионе открыли 72 месторождения, на которых пробурили более 800 скважин. Специализирующаяся на истории нефтяной отрасли Мария Славкина отмечает, что переработка нефти из Волго-Уральского бассейна сделала возможными некоторые основные преобразования поствоенных десятилетий. Среди них — механизация сельского хозяйства, а также развитие автомобильных перевозок. Пик нефтедобычи в Пермской области пришелся на 1976 год, когда из недр было извлечено 23,6 млн тонн сырья. С тех пор объемы добычи в регионе неуклонно снижались. В 1980-е годы фактический извлекаемый объем нефти в среднем составлял 11,5 млн тонн в год.

В то же время исторически сложилось так, что Прикамье на протяжении столетий было сначала металлургическим и угледобывающим, а затем машиностроительным регионом. Американский антрополог Дуглас Роджерс пишет, что руководители этих отраслей имели в Пермской области наибольшее политическое и экономическое влияние, а нефтяники и нефтепереработчики оказались «на вторых ролях». В книге «Недра России» ученый пересказывает услышанную во время работы в крае легенду. Якобы «у главы пермского регионального отделения коммунистической партии» рядом с телефоном на столе лежал список номеров. По ним можно было в любой момент связаться с руководителями заводов, имевших общегосударственное значение. Нефтяники в этот список никогда не входили. Еще одна черта работы отрасли в период социализма — невозможность предприятий напрямую получать прибыль от сбыта продукции.

В то же время рост объемов геологоразведки, нефтедобычи и запуск Пермского нефтеперерабатывающего завода (сейчас «Пермнефтеоргсинтез») потребовали большого числа местных специалистов, прежде всего — инженеров. Эту задачу решили путем открытия соответствующих направлений подготовки в созданном на базе горного института в 1960 году Пермского политеха. Впрочем, изначально новый вуз был ориентирован на подготовку специалистов в области машиностроения и добычи угля. Министерство угольной промышленности даже проспонсировало строительство в центре Перми корпуса для института и домов для его преподавателей.

С распадом Советского Союза ситуация с положением нефтяной отрасли и обслуживающих ее научно-образовательных организаций изменилась кардинально. Большинство металлургических и машиностроительных предприятий области довольно быстро оказались в глубоком кризисе, лишившись большинства заказов. Для пермских нефтяников ситуация складывалась иначе. В 1991 году «Пермнефтеоргсинтез» был акционирован и вошел в состав нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», а через несколько лет статус АО приобрела и специализирующаяся на нефтедобыче «Пермнефть». В условиях финансового кризиса нефтяники начали играть ведущую роль в экономике края. ПНОС получил возможность торговать на международных рынках, а нефть на определенный период фактически стала для всего региона валютой, которая обменивалась на нужные для области товары. В 1995 году Пермский нефтеперерабатывающий завод реализовал 80% своей продукции без использования денег.

Со второй половины 1990-х годов в Прикамье начался ежегодный прирост нефтедобычи, активная разведка и доразведка новых месторождений и рост объемов бурения. Нефтяная отрасль стала основой экономики региона и одним из главных драйверов его развития. Все это потребовало финансовых, кадровых, технологических и интеллектуальных ресурсов. Еще одна сложность, с которой столкнулись прикамские нефтяники, — сокращение запасов. В отличие от Сибири, в Прикамье не было обнаружено крупных месторождений с запасами в десятки и сотни миллионов тонн. Средних месторождений (остаточные запасы от 5 до 39 млн тонн) насчитывается чуть больше десятка, основная часть их потенциала уже выработана. Все остальные относятся к малым или очень малым. Так, общий объем запасов из открытых в Прикамье в 1998–2008 годах месторождений составил всего 26 млн тонн. При этом свыше 66% запасов нефти в регионе относятся к трудноизвлекаемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые технологии оказались необходимы на всех этапах работы нефтяников

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Новые технологии оказались необходимы на всех этапах работы нефтяников

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Извлечение строптивой В этих условиях на первый план вышли технологии, позволяющие делать прибыльной разработку активов, которые раньше были либо нерентабельными, либо недоступными. Для этого крупные участники рынка серьезно нарастили объем инвестиций как в создание прикладных разработок, так и в фундаментальную науку.

Заместитель начальника департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу Андрей Белоконь отмечает, что значительная часть проектов по развитию месторождений на территории региона предполагает их разработку в течение десятилетий. «Есть даже проекты, окончание реализации которых запланировано на следующий век,— говорит господин Белоконь.— В этих условиях крупные игроки, естественно, сотрудничают с научными и образовательными организациями. Они понимают, что им будут нужны кадры и технологии, которые позволят обеспечить их работу».

Новые технологии оказались необходимы на всех этапах работы нефтяников — от разведки месторождений и строительства скважин, до их эксплуатации и нефтепереработки. Так, на этапе бурения разработки связаны с проводкой на большие глубины, на этапе эксплуатации — с повышением нефтеотдачи пластов. Важнейшими остаются технологии, связанные с повышением энергоэффективности. Как отметили в пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», все скважины в крае разрабатываются с использованием разработок пермских ученых, в том числе и филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Его сотрудники сопровождают все проекты, связанные с разведкой и добычей в европейской части страны. Так, например, разработанные в филиале буровые растворы позволяют предупредить возникновение осложнений, сокращают время бурения, снижают технологические и экологические риски, позволяют получить экономический эффект. «Филиалом реализованы на практике современные технологические решения, которые обеспечивают ежегодный стабильный рост добычи на старых месторождениях и постоянное увеличение коэффициента извлечения нефти»,— добавили в «ЛУКОЙЛ-Перми».

Eще одно направление исследований в новейшем периоде развития отрасли связано с экологией и охраной природы. Развитие партнерских отношений с зарубежными компаниями подтолкнуло нефтяников к переходу на международные экологические стандарты и разработку технологий, которые минимизируют влияние производства на окружающую среду.

Завкафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, заслуженный эколог РФ Сергей Бузмаков рассказывает, что ученые вуза стали заниматься экологическими исследованиями в интересах нефтяников во времена Советского Союза. Тогда специалисты разработали систему контроля состояния природы на одном из месторождений. Сейчас создание систем мониторинга — одно из ключевых направлений взаимодействия экологов с отраслью. По словам ученого, для Прикамья система мониторинга особенно актуальна, поскольку часть месторождений находится на особо охраняемых природных территориях. Сейчас для этого используются возможности цифровых технологий и геоинформационных систем. Они позволяют дать более точные прогнозы и разработать мероприятия по сохранению и восстановлению природной среды. Ученый отмечает, что нефтегазовая отрасль в последние несколько десятилетий стала гораздо активнее инвестировать средства в природоохранные мероприятия, в том числе связанные с научными разработками. По его мнению, этому способствует не только необходимость соответствия международным стандартам, но и изменения национального законодательства.

Сравнительно новый тренд связан с развитием IT-технологий. В прошлом десятилетии нефтяники начали внедрять так называемую концепцию интеллектуального месторождения. Это полная цифровая копия месторождения, от пласта до конечной точки реализации готовой продукции. Цифровой двойник позволяет комплексно подходить к процессу разработки, находить узкие места и пути их оптимизации. В ближайшем будущем нефтяники намерены продолжать внедрение IT-инструментов, прежде всего с использованием нейросетей.

Впрочем, создание «под себя» новых технологических продуктов и разработок доступно не всем участникам рынка. Руководитель одной из независимых добывающих компаний говорит, что в текущих условиях у небольших игроков нет возможности вкладываться в них: «Нефтедобыча — это бизнес, поэтому все зависит от рентабельности, которая, если говорить глобально, складывается из двух факторов: цены на нефть и объема выплат, которые идут государству. Сейчас ситуация тяжелая, так что смысла финансировать проекты, которые начнут приносить прибыль, например, через десять-двадцать лет, я не вижу».

Дмитрий Астахов