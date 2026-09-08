Испанцев обыграли в тротиловые шашки

Транснациональной корпорации Maxam, одному из крупнейших мировых производителей взрывчатки для промышленных нужд с центральным офисом в Мадриде, не удалось отсудить у АО «Высокотехнологичные системы инициирования» (ВСИ) 1 млрд руб. в качестве компенсации рыночной стоимости акций российской дочерней компании. Maxam основал ВСИ в Чапаевске в 2001 году совместно с европейской компанией Union Explosivos & Ensign Bickford и местным АО «Промсинтез». В 2023 году ГСУ СК России по Москве начало расследование уголовного дела о мошенничестве в действиях бенефициаров и руководителей Maxam, в том числе его российского подразделения ООО «Максам Русия». На время следствия суд наложил арест на 100% акций ВСИ, а в 2024 году в рамках того же дела старший следователь СКП вынес постановление о передаче 100% на хранение АО «Промсинтез», которое сменило состав совета директоров и досрочно прекратило полномочия управляющей компании ООО «Максам Русия». Позже эти решения устояли в трех судебных инстанциях.

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Самарский арбитражный суд 3 сентября отказал Maxamcorp International в иске к АО «Высокотехнологичные системы инициирования» (ВСИ). В электронной картотеке суда опубликована резолютивная часть решения. Как сообщили в пресс-службе суда, истец требовал с ВСИ рыночную стоимость обыкновенных бездокументарных акций акционерного общества и проценты за пользование чужими деньгами на общую стоимость более 1 млрд руб.

АО «Высокотехнологичные системы инициирования» являлось дочерней организацией Maxam, одного из крупнейших мировых производителей взрывчатки для промышленных нужд. АО «ВСИ» зарегистрировано в Чапаевске в 2001 году совместно с европейской компанией Union Explosivos & Ensign Bickford и местным АО «Промсинтез». В 2006 году Maxam UEB S.L. был внесен в реестр акционеров ВСИ как держатель 100% акций после выкупа у АО «Промсинтез» 49% акцией.

Основным видом деятельности компании, согласно ЕГРЮЛ, является оптовая торговля промышленными химикатами, дополнительным — производство взрывчатых веществ. На сайте ВСИ указано, что предприятие производит системы инициирования, неэлектрические Rionel четырех различных серий, предназначенные для взрывных работ на земной поверхности, в подземных рудниках и шахтах. Системы Rionel производятся на зарубежном оборудовании с использованием комплектующих производства Maxam из Испании.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Высокотехнологичные системы инициирования» в 2025 году составила 50 млн руб., убыток превысил 30 млн руб. Для сравнения, в 2021 году выручка предприятия составила 863 млн руб., прибыль — 93 млн руб. Генеральным директором компании с марта 2024 года является Дмитрий Боровков. До этого обществом управляло ООО «Максам Русия», зарегистрированное в Москве.

После начала СВО компания публично не заявляла о планах покинуть Россию. Однако несколько лет назад Maxam фактически лишился управления активом в Чапаевске. В ноябре 2023 года отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве начал расследовать уголовное дело о признаках мошенничества (ч. 4 ст. 159, подпункты «а», «б») в действиях бенефициаров и руководителей группы Maxamcorp International, в которую входят ООО «Максам Русия» и Maxam UEB S.L. Кроме того, Maxamcorp International заподозрили в переводе денег нерезидентам с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

В феврале 2024 года Савеловский районный суд Москвы наложил арест на 100% акций ВСИ. Суд исходил из того, что действия бенефициаров и руководителей Maxam направлены на прекращение деятельности российской «дочки». В том же месяце старшим следователем СКР вынесено постановление о передаче 100% акций АО «ВСИ» на хранение АО «Промсинтез» с правом последнего осуществлять права акционера.

В марте того же года АО «Промсинтез» поменяло состав совета директоров компании и досрочно прекратило полномочия управляющей компании ООО «Максам Русия».

Решения АО «Промсинтез» иностранцы потом пытались оспорить в арбитражном суде, однако добиться желаемого результата не удалось. В июле прошлого года Верховный суд отказал Maxam в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.

В прошлом году издание «РБК» сообщило, что иностранная корпорация обратилась в администрацию президента, аппарат первого вице-премьера Дениса Мантурова, Минпромторг, Минфин, Счетную палату, Центробанк и Генпрокуратуру с жалобой на то, что она не может продать российские активы из-за недружественных действий конкурентов и уголовного дела. Российские власти назвали претензии беспочвенными.

По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, рыночная стоимость ВСИ действительно достигает 1 млрд руб.: «Продукция, которую выпускает предприятие, очень востребована в горнодобывающей промышленности: как в процессе разработки месторождений рудного сырья, так и нерудных полезных ископаемых. Поэтому, так сказать, здесь есть за что бороться. В то же время перспективы предприятия не ясны, потому что наблюдается сокращение выручки, которое может быть обусловлено, с одной стороны, сильной конкуренцией на внутреннем рынке, с другой стороны, возможно, снижением заказов со стороны потребителей. Тем не менее, если руководству удастся поменять сбытовую политику, то, думаю, выпуск будет расти и доходы увеличиваться».

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, диапазон стоимости 100% пакета можно оценивать в 600–750 млн руб., а 1 млрд руб. рассматривать «как отправную точку, то есть вероятную стартовую цену, без учета дисконта».

«Отмечу, что ключевое значение имеет дата оценки активов, поскольку стоимость на момент передачи акций и смены управления может отличаться от стоимости после остановки предприятия, так как активы имеют свойство приходить в негодность даже при надлежащем хранении», — говорит эксперт.

Сабрина Самедова