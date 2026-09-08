Проект лабораторий Института археологии в здании Нацбиблиотеки получил одобрение
Проект реконструкции здания Национальной библиотеки Татарстана под лаборатории получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующий документ опубликован в Едином государственном реестре заключений.
Это второй этап реконструкции здания библиотеки. После работ в нем планируется разместить лаборатории Института археологии имени Халикова Академии наук Татарстана.
Застройщиком выступает Национальная библиотека Татарстана, техническим заказчиком — Главстрой республики. Государственную экспертизу проводило Управление государственной экспертизы и ценообразования Татарстана.