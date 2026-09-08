Памятник природы площадью более 900 гектаров создадут в Увинском районе Удмуртии
Урочище «Викурдан» на площади чуть более 900 га в Увинском районе Удмуртии станет памятником природы. Речь идет о комплексе лесов близ окраин деревень Эрестем и Зиновей в северо-восточной части муниципального образования, которые объявят особо охраняемой территорией регионального значения. Соответствующее постановление и. о. председателя правительства Удмуртии Татьяны Чураковой опубликовано на сайте кабмина.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Урочище знаменито своим уникальным многоструйчатым родниковым комплексом «Викурдан», заповедной природой и тем, что здесь находится исток реки Ува. Территория будет находиться в ведении минприроды Удмуртии.
Согласно документации, основной целью создания памятника является сохранение специфичной лесной экосистемы с таежно-болотным комплексом растений и животных. Они имеют «средообразующее, ресурсосберегающее и научно-познавательное значение».
На территории будет запрещено что-либо строить, изменять, вырубать деревья и добывать иные природные ресурсы. Кроме того, там нельзя будет охотиться, рыбачить и собирать в промышленных целях плоды или части растений, а также совершать любые действия, которые могут нарушить сохранность памятника природы. При этом жители региона смогут свободно его посещать.