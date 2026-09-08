Памятник природы площадью более 900 гектаров создадут в Увинском районе Удмуртии

Урочище «Викурдан» на площади чуть более 900 га в Увинском районе Удмуртии станет памятником природы. Речь идет о комплексе лесов близ окраин деревень Эрестем и Зиновей в северо-восточной части муниципального образования, которые объявят особо охраняемой территорией регионального значения. Соответствующее постановление и. о. председателя правительства Удмуртии Татьяны Чураковой опубликовано на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Урочище знаменито своим уникальным многоструйчатым родниковым комплексом «Викурдан», заповедной природой и тем, что здесь находится исток реки Ува. Территория будет находиться в ведении минприроды Удмуртии.

Согласно документации, основной целью создания памятника является сохранение специфичной лесной экосистемы с таежно-болотным комплексом растений и животных. Они имеют «средообразующее, ресурсосберегающее и научно-познавательное значение».

На территории будет запрещено что-либо строить, изменять, вырубать деревья и добывать иные природные ресурсы. Кроме того, там нельзя будет охотиться, рыбачить и собирать в промышленных целях плоды или части растений, а также совершать любые действия, которые могут нарушить сохранность памятника природы. При этом жители региона смогут свободно его посещать.