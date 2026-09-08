Гибриды в помощь

Проблемы с бензином этим летом подстегнули в России и без того растущий интерес к автомобилям с гибридной конструкцией двигателя. Сколько такие машины стоят и есть ли выгода в их эксплуатации — в материале BG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На авторынке растет спрос на гибридные автомобили

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ На авторынке растет спрос на гибридные автомобили

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

До России наконец докатилась мировая гибридная революция: на авторынке растет спрос на гибридные автомобили — машины, которые оснащены одновременно традиционным двигателем внутреннего сгорания и электромотором.

В особенном почете — так называемые подключаемые гибриды (PHEV — Plug in Hybrid Electric Vehicle), которые можно наряду с заправкой традиционным топливом заряжать от электросети. По данным аналитического агентства «Автостат», только по итогам первого полугодия текущего года на российском авторынке было реализовано 30,73 тыс. таких PHEV-гибридов, что на 132% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А всего, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, за первое полугодие 2026 года в России было продано 54,3 тыс. гибридов и электромобилей, что на 90,7% больше аналогичного периода прошлого года. Это составило почти 8% от продаж всех новых автомобилей, в то время как годом ранее эта доля составляла 5,4%.

Без заправок Автомобильные конструкторы экспериментировали с гибридными автомобилями еще на заре автомобилестроения в начале ХХ века, но широкое распространение машины, у которых работа традиционного двигателя внутреннего сгорания сочеталась с действием электромотора, стали получать лишь в конце 1990-х, когда, в частности, на мировые рынки вышел первый массовый гибридный автомобиль Toyota Prius.

Сейчас гибридные автомобили пользуются большим спросом во всем мире. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), за 2025 год в целом доля электромобилей и гибридов в продажах новых машин по всему миру достигла 25%.

Из них самым востребованным типом гибридных автомобилей являются подключаемые гибриды (PHEV).

Глобальный объем продаж таких машин, которые одновременно можно заряжать от электрической розетки, по итогам 2025 года составил 6,86 млн штук (или 7,5% мирового рынка легковых автомобилей).

Российский авторынок двигается в общемировом тренде. Наблюдатели считают, что триггером всплеска потребительского внимания к гибридам в этом году стали перебои с продажей автомобильного топлива. «Катализатором роста продаж гибридных автомобилей стала нехватка бензина этим летом. Очереди на АЗС стимулировали покупателей искать альтернативы традиционным двигателям внутреннего сгорания»,— полагает Антон Гуреев, коммерческий директор ГК «Интерлизинг». Однако, по его мнению, дело, разумеется, не только в дефиците топлива. Гибриды оказались идеальным компромиссом для российских реалий: они позволяют экономить бензин в городском цикле за счет электротяги, но при этом полностью избавляют от тревоги о запасе хода. «Если батарея садится или впереди дальняя поездка по трассе без электрозарядных станций, то машина просто переходит на бензиновый двигатель»,— поясняет эксперт.

В мире и в России сейчас все большее распространение получают гибридные автомобили с так называемой последовательной конструкцией гибридной установки. В этом случае машина двигается на электромоторе, который приводится в движение от батареи. А двигатель внутреннего сгорания напрямую не связан с колесами, он выступает в роли «бустера» — пополняет при необходимости заряд аккумулятора. Популярные сейчас модели таких гибридов оснащаются батареей емкостью 15–30 кВт·ч. Только на полностью заряженной такой батарее машина способна преодолеть 80–150 км. Потом активируется мотор внутреннего сгорания, и авто продолжает ехать в экономичном режиме. В общей сложности с полностью заряженной батареей и полным баком предлагаемые сейчас на рынке гибриды способны проехать до 1 тыс. км.

«Уже более года я владею гибридным автомобилем 2025 года, который был куплен в Китае по параллельному импорту,— делится личным опытом Ольга Зубкова, преподаватель Финансового университета при правительстве России.— Для меня главное преимущество машины сейчас — экономичность. При повседневной эксплуатации она позволяет мало тратить на бензин: в пробках двигатель выключается и включается электрический привод. У моей модели электрический запас хода заявлен до 120 км, при этом расход топлива может быть значительно ниже, чем у сопоставимого автомобиля только с ДВС».

Специалисты согласны, что расход топлива у современного гибридного автомобиля действительно ниже, чем у традиционных машин. Причем разница может быть существенной. «Основное преимущество гибридных авто — это меньший расход топлива, который обычно на 25–40% ниже, чем у машин с ДВС. В городе топлива тратится меньше, в том числе из-за того, что электромотор помогает трогаться с места и разгоняться. Обычно в эти моменты тратится больше всего бензина. Еще при торможении батарея заряжается заново, то есть происходит рекуперация энергии»,— рассказывает Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг». По его словам, расход в пробках, к примеру, составляет у гибридов в среднем 3–5 л на 100 км против 8–10 л у авто с бензиновым мотором. «У гибридов также фиксируется меньший износ двигателя: осуществляется меньшая нагрузка на сам ДВС, так как он работает в оптимальном диапазоне оборотов, происходит его отключение при остановках и на малых скоростях. Наконец, для последовательных гибридов расчет мощности на сегодня идет по паспорту электромотора, что снижает транспортный налог»,— подчеркивает Александр Корнев.

«Россияне начали разочаровываться в „чистых“ электромобилях из-за сильной потери запаса хода зимой (до 40–50%) и проблем с общественными зарядками в морозы»,— утверждает Александр Разин, директор по административно-хозяйственной деятельности транспортной компании «Байкал-Сервис». Гибрид с ДВС-генератором, по его мнению, снимает «страх застрять в поле» — можно просто залить бензин и ехать дальше. При этом подзаряжаемые гибриды позволяют в городском цикле практически не тратить топливо, проезжая 100–150 км на электротяге.

«Главная причина быстрого роста продаж гибридных автомобилей состоит в том, что гибрид сегодня воспринимается как компромисс между электромобилем и машиной с обычным ДВС»,— полагает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании «Борселл». Покупатель, по ее словам, получает возможность ездить по городу преимущественно на электротяге, но при этом не зависит полностью от зарядной инфраструктуры на дальних маршрутах. «Экономия на топливе становится заметнее, особенно в свете того, что бензин с начала года подорожал примерно на 18%»,— говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последний год на российском авторынке появилось много новых гибридных моделей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ За последний год на российском авторынке появилось много новых гибридных моделей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ценовые предложения Рост спроса на гибридные автомобили подстегивает и расширение ассортимента таких машин. За последний год на российском авторынке появилось много новых гибридных моделей. По подсчетам «Автостата», в рейтинге по маркам в продажах гибридов в России сейчас лидирует бренд Voyah, машины которого производятся в России на заводе под Липецком. За первое полугодие в стране было продано 7,8 тыс. гибридных автомобилей Voyah. Далее следует также выпускаемый под Липецком бренд Evolute (4,4 тыс.). Замыкают первую пятерку китайские GAC (2,4 тыс.) и Lixiang (2,4 тыс.). В модельном рейтинге лидерами сегмента гибридных автомобилей, по данным «Автостата», являются такие модели, как Voyah Free (6,1 тыс.), Evolute I-Space (4,4 тыс.), Geely EX5 EM-I (3,7 тыс.), GAC S7 (2,3 тыс.) и Lynk & Co 900 (1,5 тыс.).

Средняя цена гибридных автомобилей на российском рынке сейчас составляет 3–6 млн руб. При этом ценовое предложение на гибриды российской сборки сейчас выглядит более привлекательным, так как не только на электромобили, но и на гибриды распространяются государственные меры поддержки, благодаря которым скидка на приобретение такой машины может превышать 900 тыс. руб.

«Самый продаваемый гибридный автомобиль в России — Voyah Free — полюбили в нашей стране за привлекательный внешний вид, комфортный салон, оптимальный набор опций и доступную цену. Так как автомобиль собирается на заводе в Липецке, на него действует госсубсидия в размере 925 тыс. руб. и такой автомобиль обходится клиенту в районе 5 млн руб.»,— утверждает Дмитрий Зазулин, директор по продажам автодилера «Панавто».

«На российском рынке в 2026 году заметны, например, модели таких марок, как Voyah и Lixiang. Voyah Free сейчас предлагается по цене от 5,1 млн руб., запас хода составляет до 1 тыс. км»,— говорит Александр Мироненко, заместитель генерального директора по развитию сети электрических заправок Punkt E. По его словам, в сегменте семейных кроссоверов сейчас обращают на себя внимание такие модели, как Lixiang L9 (цена от 11,4 млн руб., запас хода до 1370 км), L7 (цена от 7,7 млн руб., до 1421 км) и более компактный L6 (от 7,1 млн руб., до 1390 км). Ценителям простора специалист советует обратить внимание на Voyah Dream (от 7,5 млн руб., до 915 км) — минивэн, производство которого локализовано в России. «Среди других заметных предложений можно отметить Exlantix ET ценой от 5,9 млн руб., с запасом хода до 1100 км. Эта модель сочетает премиальную комплектацию с продуманной гибридной схемой, ориентированной на баланс динамики и экономичности»,— рассказывает Александр Мироненко. Еще один популярный вариант, на его взгляд,— Evolute i Space. По его мнению, это один из самых доступных гибридов. Цена на него с учетом госсубсидии начинается от 2,7 млн руб., запас хода достигает 1 тыс. км. Машина выпускается как в переднеприводной, так и в полноприводной версии.

«Такой гибрид, как Geely EX5 EM-I, сейчас предлагается примерно от 3,2 млн руб. с учетом программ покупки»,— утверждает Павел Свиридов, владелец автотехцентра Dragon Side. На его взгляд, важно, что у модели есть официальный сервис и полноценная российская спецификация. «Я бы сейчас выбирал гибрид не по максимальному запасу хода в рекламе, а по наличию официальной гарантии, запчастей и специалистов по высоковольтной части»,— советует эксперт.

Неочевидная выгода Гибридные автомобили сейчас стоят дороже традиционных машин, причем разница в цене может достигать 20–30%. В этой связи при скрупулезном расчете экономия от расхода на топливо не всегда может окупить дорогую гибридную машину. «Прямая выгода от покупки гибридного автомобиля не всегда очевидна»,— считает Александр Разин. По его словам, обычный китайский бензиновый кроссовер (Geely Monjaro) стоит 4,6 млн руб. Его гибридная версия (Monjaro L PHEV) — около 6 млн руб. То есть разница составляет 1,4 млн руб. «В год экономия на топливе может составить 80–120 тыс. руб. Получается, что прямая окупаемость за счет топлива может растянуться на десять лет»,— полагает эксперт.

«Экономика гибридного авто сильно зависит от режима эксплуатации. Если владелец может заряжать машину дома или на работе и ежедневно проезжает 30–80 км, то автомобиль способен большую часть городского пробега проходить на электричестве»,— продолжает расчеты Ольга Веретенникова. В целом окупаемость более высокой цены, на ее взгляд, зависит от пробега. Если гибрид дороже сопоставимой бензиновой машины на 500–800 тыс. руб., а экономия на энергии составляет условно 5–7 руб. на километр, то для окупаемости понадобится 80–150 тыс. км пробега. Если же разница в цене достигает уже 1–1,5 млн руб., то исключительно за счет топлива она может вообще не окупиться за средний срок владения.

«В качестве примера можно взять GAC GS8, цены которого в бензиновом исполнении начинаются от 4,15 млн руб., тогда как гибридная версия GS8 Dragon HEV — от 5,1 млн руб.»,— продолжает Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог». По его расчетам, с учетом разницы примерно в 950 тыс. руб. и разницы в расходе 2,6 л на 100 км, окупаемость гибрида наступит примерно через 370–380 тыс. км. «То есть гибриды в ряде случаев покупают чаще ради динамики, нового формата комфорта и мультимедиа, которым оснащены автомобили»,— считает эксперт.

Тонкости обслуживания Есть свои нюансы и в обслуживании гибридных автомобилей, которые имеют более сложную конструкцию силовой установки, чем традиционные машины. «К минусам гибридов можно причислить их более высокую цену и более сложное обслуживание»,— подчеркивает Александр Корнев. У таких машин, по его словам, дорогие запчасти и ремонт. К тому же по этому направлению пока еще нередко отсутствуют грамотные мастера в сервисах. Кроме того, замена батареи, которая со временем теряет емкость, будет недешевым удовольствием. И наконец, зимой, которая в России в некоторых регионах длится полгода и более, емкость батареи будет быстро падать, а прогрев салона потребует очень много энергии.

«Подводные камни у гибридных автомобилей остаются прежними: это дорогая замена аккумуляторов в случае необходимости»,— соглашается Артем Меренков, доцент кафедры логистики и транспортно-технологических систем Государственного университета управления. Кроме того, даже после замены батареи у таких машин есть нюансы. По мнению ученого, можно сравнить это с заменой АКБ в телефоне. Электронные компоненты сложнее обслуживать и чинить по сравнению с классическими двигателями внутреннего сгорания. По-прежнему недостает инфраструктуры, особенно за пределами крупных городов. Не стоит забывать и о климатических особенностях: электромобили не любят не только холод, но и жару, которая может привести к перегреву и даже возгораниям.

Наконец, гибридные автомобили могут разочаровать владельца более низкой остаточной ценой при последующей перепродаже машины. «Основной минус гибрида — это высокая потеря остаточной стоимости»,— предупреждает Александр Разин. Гибриды 2023–2024 годов выпуска, по его наблюдениям, уже потеряли до 40–50% цены. «Люди не без оснований боятся покупать сложную и к тому же постоянно модернизируемую электронику без гарантии. Продать такой автомобиль через три года будет очень сложно. Деградация батареи в условиях российского климата очень высокая: за три-четыре года эксплуатации батарея может уже потерять от 30% до 40% емкости»,— сетует эксперт.

Даже с учетом минусов гибридных автомобилей спрос на них в ближайшее время, скорее всего, продолжится. «Рост спроса на гибридные автомобили в России, скорее всего, сохранится до конца 2026 года и в следующем году»,— прогнозирует Антон Гуреев из ГК «Интерлизинг». На его взгляд, это связано с несколькими факторами. Во-первых, продолжение государственной поддержки в виде субсидий и льгот на покупку гибридных автомобилей будет стимулировать спрос. Во-вторых, дальнейшее повышение цен на топливо и увеличение налогов на традиционные автомобили с ДВС сделают гибриды еще более привлекательными.

По мнению эксперта, росту спроса на гибриды будут способствовать развитие инфраструктуры зарядных станций и появление новых моделей гибридных автомобилей с лучшими характеристиками и более доступными ценами. «Мы считаем, что спрос на гибридные автомобили сохранится и продолжит расти,— надеется Александр Кулагин, исполнительный директор „Чанъань Моторс Рус“.— Производители наращивают модельный ряд именно за счет гибридов, а технологии тяговых батарей развиваются едва ли не так же быстро, как электроника в смартфонах. Растет запас хода, повышается эффективность бензинового генератора, и на рынке появляются действительно интересные модели».

Алексей Грамматчиков