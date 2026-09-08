Время не бензиновое

В Пермском крае третий месяц подряд наблюдается нехватка топлива на заправках. Отмечается рост стоимости бензина на независимых АЗС Прикамья. По мнению экспертов, дефицит топлива и рост цен на него связаны с возросшим числом воздушных атак на предприятия ТЭК и необходимостью перестраивать логистику. Кроме того, на топливный рынок влияет биржевая система, при которой в наиболее выигрышном положении оказываются федеральные вертикально интегрированные нефтяные компании. По мнению экспертов, исправить ситуацию с нехваткой топлива может возвращение в строй поврежденных нефтеперерабатывающих заводов, а также реализация бензина пониженного экологического класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летом в Перми начались перебои с продажей бензина

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Летом в Перми начались перебои с продажей бензина

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Дефицит топлива в Пермском крае, как и по всей стране, впервые был отмечен в июне 2026 года. Тогда на отсутствие бензина марок АИ-92 и АИ-95 начали обращать внимание автолюбители в краевой столице и во многих муниципалитетах. В соцсетях водители сообщали об ограничениях на продажу горючего и запрете его отпуска в канистры. Одновременно отмечался рост цен на бензин. По данным Росстата, с 16 по 22 июня средняя цена литра бензина в Прикамье выросла почти на 1,5 руб., достигнув 70,16 руб. АИ-92 тогда вырос в цене с 65,47 до 67,05 руб., АИ-95 — с 70,6 до 72,03 руб. Литр дизельного топлива подорожал с 80,11 до 81,86 руб.

Сильнее всего инфляция ощущалась на независимых участниках рынка розничной продажи топлива. Среди них — «Нефтехимпром» (сеть из 39 АЗС, из которых 20 расположены в Перми), «Экойл» (структура из 18 бензиновых и газовых заправок) и «Ликом» (состоит из 28 точек). Так, по данным открытых источников, 23 июня цена топлива на АЗС компаний «Нефтехимпром» и «Ликом» превышала 74 руб. за литр АИ-92 и 79 руб. за АИ-95. За сутки она подросла на 4–5 руб. Уже 25 июня «Ликом» поднял цену 92-го бензина до 95 руб., а 95-го — до 99 руб. Увеличилась цена на автозаправочных станциях «Экойл»: литр АИ-92 вырос с 69,9 до 74,9 руб., а АИ-95 с 74,3 до 79,2 руб. В это время литр топлива на АЗС компании «ЛУКОЙЛ» (занимает около 70% рынка розничной торговли топливом в регионе, управляется ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт») продавался в среднем за 64,27 руб., а АИ-95 можно было приобрести за 69,69 руб.

«Наполняемость» бензоколонок стала объектом пристального внимания краевых властей: ситуацию с топливом взяли под контроль в рамках еженедельного оперштаба. Особое внимание уделялось снабжению систем здравоохранения, образования, ЖКХ, агропромышленного комплекса и критически важных предприятий.

Напряженность в розничном отпуске топлива, заметно спавшая к середине августа, когда удалось наладить ежедневные поставки топлива и повысить его запасы на АЗС, вернулась к началу осени. При этом за два месяца, прошедших с начала кризиса, ценники на топливо выросли так, как раньше менялись за год. Так, по данным Росстата, в период с 18 по 24 августа средняя цена бензина в Пермском крае составляла 81,73 руб. за литр. Это на 26 коп. больше, чем за предшествующую семидневку. Цена литра АИ-92 и АИ-98 не изменилась: 77,46 и 98,20 руб. соответственно; 95-й подорожал на 46 коп., а цена дизтоплива даже снизилась на 69 коп., до 88,22 руб. за литр. Рекорды стоимости поставлены на сетях региональных «частников». Так, в конце августа на некоторых пермских АЗС сети Valvoline литр АИ-95 продавался за 149 руб., на заправках «Ликом» тот же объем был оценен в 150 руб.

Обострение ситуации спровоцировали несколько факторов, уверены участники рынка. В частности, сокращение объемов переработки нефти. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своих страницах в соцсетях сообщил о росте числа воздушных атак на предприятия ТЭК. Это привело к необходимости перестраивать логистические цепочки и к ограничениям со стороны поставщиков.

Усугубила положение исторически сложившаяся расстановка игроков на рынке. В выигрышном положении находятся крупные федеральные компании, имеющие возможность за счет собственных сил добывать и перерабатывать нефтепродукты, а также закупать их в больших объемах на бирже. В сложных условиях они, ранее свободно отпускавшие горючее партнерам из числа локальных региональных поставщиков, сделали ставку на снабжение собственных АЗС.

Большинство участников рынка отказались от официальных комментариев, часть из них рассказали о развитии ситуации анонимно. По словам собеседников, небольшие частные сети в этой ситуации оказались заложниками ситуации, находясь в полной зависимости от предложений крупных продавцов и переработчиков. Как сообщили в компании «Ликом», сегодня купить топливо для своих заправок они могут только по прямым договорам либо через посредников. При этом в компании подчеркнули, что нефтеперерабатывающие заводы не отгружают заказы. Сложности есть и с вывозом топлива бензовозами — спрос на их услуги огромен.

Углубило кризис и поведение автовладельцев, решивших запастись топливом впрок. Так, по данным ЛУКОЙЛа, на АЗС компании около 25% региональных клиентов за одно посещение заливали в бак менее 20 литров, а некоторые автовладельцы покупали по 5–10 литров. Ажиотаж создал очереди и пробки. Кроме того, в компании «Ликом» заметили больший дефицит топлива в городах, а не на трассах, куда ради нескольких литров большинство ездить все же не готово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К ажиотажному спросу на рынке привело и то, что автолюбители начали запасаться бензином впрок

Фото: Анатолий Зернин / Коммерсантъ К ажиотажному спросу на рынке привело и то, что автолюбители начали запасаться бензином впрок

Фото: Анатолий Зернин / Коммерсантъ

Сезон дизеля В Пермском УФАС напомнили, что цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не подлежат государственному регулированию: они зависят от взаимодействия спроса и предложения, рыночной конкуренции и прочих внешних факторов, таких как инфляция. В ведомстве сообщили: стоимость топлива на региональном розничном рынке, а также в его мелкооптовом сегменте мониторится ежедневно. Под контролем находятся и вертикально интегрированные нефтяные компании, и независимые участники рынка.

Главный пример «вертикальной» компании на розничном рынке нефтепродуктов в Пермском крае — ЛУКОЙЛ. В его деятельность включена вся товаропроизводящая цепочка: от добычи и переработки нефти до реализации продуктов из нее (на долю ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» приходится около 70% регионального рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива). Поэтому, подчеркнули в УФАС, цены на топливо на «своих» АЗС компания устанавливает в зависимости от понесенных расходов.

В Пермском крае функционирует один неф­теперерабатывающий завод — ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Предприятие, производящее десятки видов нефтепродуктов — от битума до реактивного топлива, оказывает услуги по переработке нефти, поступающей от компаний-заказчиков из разных регионов. При этом производство не участвует в распределении объемов произведенной продукции: иными словами, доступность товара на топливном рынке не зависит от места его производства. По некоторым данным, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» полностью снабжает «свои» АЗС в Прикамье и вне кризиса обеспечивает 95% потребностей региона. Остальное уходит в соседние субъекты.

Сложившаяся ситуация изменила структуру продаж топлива в Прикамье. Так, в компании «Ликом» заметили, что им пришлось отказываться от многих клиентов, топлива для которых просто нет. Например, особенно усложнилась работа с бюджетными учреждениями. В таких случаях на помощь порой приходят администрации муниципалитетов или вышестоящих подразделений краевых министерств и ведомств. Выход из сложных ситуаций они вынуждены искать, что называется, в ручном режиме. Собеседники подчеркивают: у «федералов» запасы топлива есть, однако их горизонт планирования сбыта куда шире, чем у локальных игроков, поэтому они обязаны хранить стратегические запасы горючего.

На другом полюсе топливного рынка — дизельное топливо. Проблем с его доступностью практически нет. Объясняется это несколько иными структурами производства (у «дизеля», в отличие от бензина, нет октанового числа, от которого зависит сложность и длительность производства топлива) и потребления. Кроме того, у него больший удельный вес при переработке нефти: его выход достигает 30–40% от общего объема вместо 15–25% у бензина. Основной спрос на дизельное топливо приходится на лето: его обеспечивает сельское хозяйство, строительство и судоходство. К «высокому сезону» нефтяники обычно готовятся заранее, увеличивая объемы выработки.

Берем низкие октаны Ситуацию на топливном рынке собеседники называют одной из самых сложных за последние годы. Например, в конце августа о трудностях с наличием бензина из-за перебоев поставок сообщили главы некоторых прикамских округов. Так, в Губахе дефицит привел к необходимости корректировки расписания городских автобусных маршрутов. Мэр города Николай Лазейкин на своих страницах в соцсетях призвал водителей наведываться на АЗС «только в случае крайней необходимости».

Главное отличие от прошлых подобных кризисов заключается в проблемах с производством горючего. Поэтому именно обеспечение защиты НПЗ эксперты называют первоочередным фактором для стабилизации ситуации. Кроме того, по их мнению, необходимо регулирование спроса: с точки зрения соотношения спроса и предложения рынок пока не стабилизировался, а ажиотаж на АЗС лишь усугубляет и без того непростую ситуацию.

Краевые власти отмечают системный подход в решении топливного вопроса, однако подчеркивают: пока ситуация не нормализуется, приоритет в отпуске топлива будет отдаваться сфере здравоохранения, экстренным и коммунальным службам, критически важным предприятиям, общественному транспорту, производителям сельхозпродукции.

Собеседники в отрасли отмечают несколько рыночных изменений, вызванных перебоями официальных поставок. Так, отгрузки с крупных НПЗ частично замещает «серая» переработка нефти. «Эти заводы среди прочего выпускают несертифицированный бензин, в том числе спиртовой. Многие более-менее серьезные сети начали торговать и таким топливом на фоне отсутствия поставок бензина, произведенного по государственным стандартам. Это однозначно нехороший фактор для техники (например, иногда такое горючее может плохо смешиваться с маслом, поэтому не годится для двухтактных моторов), но в нынешних условиях и такое топливо приходится кстати. Не у всех автомобилей топливные системы смогут работать с ним столь же долго и беспроблемно, как с обычным бензином. Но он горит, и машины на нем ездят»,— подчеркивает собеседник в отрасли.

Пока не выглядит панацеей и анонсированный ранее федеральными властями рост импортных поставок. Так, по словам источников, ассортимента зарубежных коммерческих предложений почти нет. Единичными случаями остаются варианты от индийского поставщика, однако в этом случае только себестоимость бензина АИ-92 составляла около 130 руб. за литр.

«Цены подняли не по собственной воле. К сожалению, в данной ситуации мы напрямую зависим от рынка. Если бы власти отпустили контроль за ценами и вертикально интегрированные неф­тяные компании тоже разом их подняли, независимой рознице было бы гораздо легче дышать. Но экономика в этом случае попросту умрет»,— заключил собеседник.

По мнению экспертов, несколько снизить напряженность на топливном рынке может выход на рынок топлива сниженного экологического класса (от Евро-2 до Евро-4 вместо нынешних Евро-5). Федеральное правительство одобрило его продажи до 1 июля 2027 года. Производство такого горючего касается не его октанового числа, а технологических процессов: его выпуск занимает меньше времени. Оборотной стороной считается повышенное содержание некоторых элементов, например серы. Такой ход в теории позволит быстрее нарастить объемы поставок, однако может негативно сказываться на «здоровье» современных автомобилей.

Первая партия подобного топлива появилась на топливном рынке Перми 30 августа. В частности, бензин АИ-92 класса «Евро-4» продавался на АЗС компании «Татнефть». При этом на колонках с топливом была соответствующая «классовая» маркировка. Пермские автовладельцы раскупили 3 тыс. тонн за полтора дня.

Андрей Кудрин