Иностранец, задержанный в Перми во время закладки наркотиков, предстанет перед судом

Пермский линейный отдел МВД на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего иностранца, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Как установило следствие, в своей стране мужчина не мог найти работу и решил найти источник заработка в интернете. В конце апреля 2026 года с ним связался некий «куратор» из России и предложил продавать наркотики в Пермском крае, пообещав платить свыше 170 тыс. руб. в месяц.

Иностранец согласился, и «работодатель» приобрел для него билеты, снял номер в одном из пермских отелей и дал небольшую сумму денег на жизнь.

В Перми мужчина получил координаты тайника с наркотиками, которые он забрал и расфасовал на дозы для продажи. 20 мая при попытке сделать закладку с наркотиками фигуранта задержали полицейские. При досмотре у него обнаружили 14 пакетиков с мефедроном, в телефоне— координаты еще четырех «закладок», которые иностранец успел разложить.

Уголовное дело направлено в Свердловский суд Перми.