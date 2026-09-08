70% молодежи в Удмуртии посчитали 24—29 лет оптимальным возрастом для первенца

Оптимальным возрастом для рождения первенца представители молодежи в Удмуртии назвали 24-29 лет. За такой вариант проголосовали 70% респондентов опроса, который представил председатель комиссии Госсовета республики (ГС УР) по физкультуре, спорту и молодежной политике Иван Черезов на аппаратном совещании в республиканском парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Еще 16% назвали диапазон 18-23 года, 14% — 30-35 лет. «Можно сделать вывод, что молодежь связывает рождение первого ребенка с возрастом, когда уже получено образование, достигнута профессиональная стабильность и сформированы устойчивые семейные отношения»,— процитировали господина Черезова в ГС УР.

В основном в опросе участвовали жители Удмуртии в возрасте 18-25 лет, значительную долю представили лица 31-35 лет, доля несовершеннолетних в опросе — менее 10%. Большинство из опрошенных завершили обучение и находятся на этапе профессиональной реализации. Число респондентов не указано.

«Полученные результаты показывают, что во всех возрастных группах преобладают респонденты, которые планируют создание полной семьи. Самая популярная модель — это папа, мама и двое детей»,— написал он.

Среди основных факторов, которые сдерживают создание семьи, — социально-экономическая нестабильность, низкий уровень доходов и сложности с трудоустройством, отсутствие доступного жилья.