Арбитражный суд Татарстана признал строительную компанию «Ак Барс» банкротом. Иск подало ООО «Звезда», которому компания задолжала 2,7 млн руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал строительную компанию «Ак Барс» банкротом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Суд признал строительную компанию «Ак Барс» банкротом

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что «Ак Барс» фактически прекратил работу. В компании числятся только два сотрудника, операций по банковским счетам не было более года, а имущества, кроме дебиторской задолженности, нет.

Общая задолженность компании перед кредиторами составляет 508,9 млн руб., ее активы — требования к другим организациям на 105,9 млн руб.

Суд ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев, до 2 марта 2027 года, и назначил конкурсного управляющего. Требование «Звезды» на 2,7 млн руб. суд включил в реестр требований кредиторов.

По данным Rusprofile, «СК «Ак Барс» зарегистрирована в Казани в 2016 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. В прошлом году выручка компании составила 1 млрд руб., а чистый убыток — 783,7 млн руб.

Анна Кайдалова