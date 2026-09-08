За день из Челябинской области выслали 23 нелегальных мигранта

Из Челябинской области 8 сентября принудительно выслали в родные страны 23 нелегальных иностранца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выдворять незаконно находящихся на территории России мигрантов помогают сотрудники управления по вопросам миграции областного полицейского главка совместно с коллегами из ГУ ФССП по региону. В отношении высланных иностранцев приняты меры административного принуждения в виде неразрешения въезда в Россию. Всего в этом году с территории Южного Урала выдворили почти 1,4 тыс. человек, закрыт въезд 2,6 тыс. мигрантов. Еще 80 иностранцев ожидают выселения в центре временного содержания.

Виталина Ярховска