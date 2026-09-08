Ввели режим ЧС из-за пожаров в Карталинском округе

В Карталинском округе по решению оперативного штаба по ЧС введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами. Об этом сообщает издание «Карталинская новь».

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в муниципалитете действуют два природных пожара общей площадью 200 га. К борьбе с огнем привлечены все необходимые силы и средства РСЧС. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего из них — 5 км. Периметр территории опахан, организовано противопожарное прикрытие. На время режима ЧС жителям запрещено разводить костры, жечь сухую растительность и мусор, проводить любые огневые работы.

Виталина Ярховска