В Чапаевске суд вынес приговор обвиняемому в неправомерных операциях с электронными средствами платежа

Чапаевский городской суд признал виновным гражданина в совершении преступления по ч. 6 ст. 187 УК РФ (неправомерные операции с электронными средствами платежа). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В суде уточняют, что подсудимый не являлся стороной договора об использовании электронного средства платежа, заключенного с оператором по переводу денежных средств. Он использовал банковскую карту, эмитированную на имя иного лица, для совершения неправомерной операции. Фигурант дела вывел криптовалюту на указанную банковскую карту, на которую были зачислены деньги, полученные в результате мошенничества неустановленных лиц. После этого он снял наличные и распорядился ими по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил гражданину наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.

Руфия Кутляева