В Снежинске будут судить жителя Московской области за мошенничество

Прокуратура Снежинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Балашихи. Его обвиняют в покушении на мошенничество и мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, с 19 по 21 мая 2026 года житель Московской области в составе организованной преступной группы получал от обманутых граждан средства и передавал их подельникам. Среди потерпевших — двое пенсионеров из Снежинска, а также многодетная мать погибшего участника СВО из поселка Аргаяш. Общая сумма причиненного ущерба составила 7,7 млн руб.

Уголовное дело направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска