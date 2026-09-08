Бюджет цифровизации управления Казани хотят увеличить до 1 млрд рублей

В Казани предлагают увеличить финансирование программы «Цифровая трансформация муниципального управления Казани» до 1 млрд руб. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Программа рассчитана на 2026–2028 годы. В этом году на ее реализацию планируют направить 394 млн руб., в 2027-м и 2028-м — по 309 млн руб.

Средства пойдут на развитие цифровой инфраструктуры органов местного самоуправления, в том числе на высокоскоростной доступ в интернет и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры. Также предусмотрены расходы на сопровождение информационных систем и приобретение лицензий.

Часть расходов связана с информационной безопасностью, отказоустойчивостью телекоммуникационной инфраструктуры, развитием цифровых компетенций сотрудников и популяризацией цифровых решений.

Анна Кайдалова