В Башкирии тушат шесть лесных пожаров

На территории Башкирии действует шесть очагов лесных пожаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС республики.

В Хайбуллинский, Баймакский и Зианчуринский районы направили силы МЧС, в том числе аэромобильную группировку Уфы в составе 40 человек и семи единиц техники.

По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет. Пожарные тушат и осматривают территорию, пройденную огнем, чтобы не допустить возобновления пожара из-за скрытых очагов горения. Беспилотная авиация МЧС проводит мониторинг лесопожарной обстановки с высоты. В Главном управлении круглосуточно работает оперативный штаб.

На 8 сентября в 11 муниципалитетах региона сохраняется четвертый класс пожароопасности (Абзелиловский, Баймакский, Белебеевский, Буздякский, Бурзянский, Зилаирский, Иглинский, Кугарчинский, Мелеузовский, Учалинский, Федоровский районы). В Хайбуллинском районе действует пятый чрезвычайный класс пожароопасности.

Майя Иванова