Кабмин Башкирии будет назначать кураторов над районами и городами

Правительство Башкирии утвердило методические рекомендации по деятельности членов кабмина, которые должны будут курировать закрепленные за ними районы и города республики. Кураторы будут отвечать за «эффективное, системное и результативное» взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления во благо ускоренного, сбалансированного и устойчивого развития муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В их задачи войдет формирование и мониторинг исполнения дорожных карт по социально-экономическому и инфраструктурному развитию муниципалитетов. Для решения проблем кураторы смогут предлагать выездные заседания правительства в закрепленных районах и городах.

В числе прочего, кураторы получат право проводить приемы граждан, совещания с главой местной администрации, а также посещать важные для жизнедеятельности местного населения предприятия и организации, в том числе критические объекты ЖКХ и социальной сферы. Отмечается, что члены кабмина не должны напрямую руководить местностью или подменять собой органы местного самоуправления. Основная функция куратора — координация и содействие.

Деятельность кураторов должна освещаться в СМИ.

Назначение кураторов правительство должно согласовывать с администрацией главы Башкирии.

Идэль Гумеров