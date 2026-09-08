Компания дочери Людмилы Аристовой официально не должна матери владелицы

Арбитражный суд Челябинской области не стал включать в реестр требований долг «Консультантов Урала» перед Людмилой Аристовой в размере 1 млн руб. в рамках дела о банкротстве компании, сообщает пресс-служба суда. Организация принадлежит дочери госпожи Аристовой Елене Кретовой.

Также отказано в удовлетворении аналогичного заявления самой Елены Кретовой. В июле в отношении должника ввели процедуру конкурсного производства до 11 января 2027 года. Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованными требования национализированной агрофирмы «Южная», подавшей заявление о несостоятельности. Она заявила о долге в размере 430 млн руб. Помимо агрофирмы «Южная», требования предъявили и другие национализированные компании холдинга — «Центр пищевой индустрии – Ариант» в размере 96 млн руб. и агрофирма «Ариант» на сумму 297,6 млн руб.

Четыре компании агрохолдинга «Ариант» перешли в собственность государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших собственников промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова, а также с членов их семей. В счет указанной суммы были изъяты 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная», агрофирмы «Ариант» и «Цент­ра пищевой индустрии — Ариант».