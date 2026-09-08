Уфимец обвиняется в хищении бюджетных средств под видом юридических услуг

Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 54-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении бюджетных средств под видом оказания юридических услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 159 УК РФ) и использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это Олег Чернышов.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, с июня 2020 года по декабрь 2025 года фигурант дела с неустановленными лицами изготовил документы, обосновывающие требования о взыскании с органов власти и организаций судебных издержек с ложными данными о понесенных расходах и оказанных юридических услугах. Фиктивные документы он представил в суды. На основании судебных решений с государственного и республиканского бюджетов, а также с организаций взыскали более 350 тыс. руб.

Майя Иванова