За полгода выросла зарплата у 70% металлургов Челябинской области

За шесть месяцев 2026 года индексация тарифных ставок и окладов прошла в 44 предприятиях Челябинской области, входящих в областную организацию горно-металлургического профсоюза России. Процесс охватил 80 тыс. работников из 115 тыс., сообщает пресс-служба организации.

С 1 января оклады увеличили Златоустовский и Ашинский металлургические заводы, магнитогорский «Водоканал», с 1 февраля — ЧМК и верхнеуфалейский «Литейный центр» (20%). На медных предприятиях — Кыштымском медеэлектролитном заводе, «Карабашмеди», в Александринской горнорудной компании — жалованье с 1 января повысили за счет выплаты премий. Кроме того, с 1 апреля проиндексировали оклады на Вишневогорском ГОКе и в Тургоякском рудоуправлении, с 1 июля — в группе ММК, на «ММК-МЕТИЗ», в челябинских «ДонкарбГрафит» и НИИ металлургии. Индексация составила от 2% до 20%, что в профсоюзе объясняют разницей в сроках и периодичности проведения процесса.

По итогам шести месяцев этого года, согласно данным Челябинскстата, на всех предприятиях черной металлургии региона средняя зарплата составила почти 107 тыс. руб., цветной — 135,8 тыс. руб., горной промышленности — 113,3 тыс. руб. До конца 2026-го должны проиндексировать зарплаты еще более 50 организаций, где работают 25 тыс. человек.

Виталина Ярховска