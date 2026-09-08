Оборот крупнейших маркетплейсов в Уфе превысил 318 млрд рублей

Оборот маркетплейсов Ozon и Wildberries в Уфе с июня 2025 года за год составил 318,4 млрд руб., подсчитали аналитики Kokoc Group. По их данным, по сравнению с аналогичным 12-месячным отрезком оборот увеличился на 7,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Аналитики оценивали оборот в 21 категории товаров. Более четверти общей суммы 5,4 трлн руб. пришлось на Москву и Подмосковье: в столичном кластере оборот Ozon и Wildberries превысил 1,4 трлн руб. На втором месте находится Санкт-Петербург с Северо-Западным федеральным округом, где оборот составил 950,3 млрд руб.

По темпам роста лидерами являются региональные кластеры Красноярска (оборот увеличился на 10,2% за год), Воронежа (на 9,5%), Тюмени (на 8,8%), Ярославля (на 8,4%), Казани (на 8,3%) и Уфы (на 7,9%).

Расширению спроса в регионах способствует расширение сети логистических комплексов и пунктов выдачи заказов, считают в Kokoc Group. В то же время аналитики считают, что на дальнейшие показатели рынка могут повлиять летние атаки на логистические объекты.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2025 году оборот электронной коммерции в Башкирии превысил 244,7 млрд руб.

Идэль Гумеров