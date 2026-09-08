«Парма» неудачно стартовала на турнире в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в полуфинальном матче ежегодного турнира «Кубок Кондрашина и Белова — 2026», «Бетсити Парма» проиграла УНИКСу из Казани со счетом 72:90. В составе пермской баскетбольной команды отличились в этой встрече Тайрелл Нельсон — 20 очков, 5 подборов, 5 передач; Айзейя Уэйли — 17 очков, 9 подборов, 5 передач, 2 перехвата; Джеремайя Мартин — 9 очков, 4 передачи, 3 подбора.

Это первое поражение подопечных Евгения Пашутина в межсезонье. До этого были одержаны две победы. В поединке за третье место на турнире «Парма» сыграет с хозяевами — БК «Зенит», который проиграл клубу МБА.