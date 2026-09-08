ММК протестировал новое ИТ-решение для расчета себестоимости

На Магнитогорском металлургическом комбинате завершен пилотный проект по тестированию эффективности детализированного расчета себестоимости продукции с помощью систем, разработанных на платформе «1С:Предприятие».

Пилотный проект стартовал на ММК в начале 2026 года. Он входит в масштабную программу проектов цифровой трансформации, которая реализуется по нескольким бизнес-направлениям с целью достижения технологического суверенитета компании без потерь в качестве и надежности ИТ-систем.

«Перед нами стоит задача выбора отечественной ERP платформы. Чтобы полноценно рассмотреть и выбрать решение, мы хотели на деле убедиться, что процессы сохранят высокую производительность и обеспечат надлежащий уровень качества оказываемого нами сервиса», – отметил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

Эффективность расчета себестоимости с помощью системы «1С:ERP.УХ Металлургия КОРП» и расширения «Золотое сечение: Управленческий учет» на сквозной цепочке производства продукции ММК проверили специалисты 1С-ПЕРСПЕКТИВА – компании-разработчика этих решений. Они воспроизвели полную модель расчета фактической себестоимости комбината за расчетный период – от сталеплавильного передела через горячую прокатку до выпуска продукции. В модели были учтены межцеховое движение материальных ресурсов, выпуск основной и побочной продукции, распределение затрат. В систему внесли более 2,5 тыс. позиций номенклатуры. Система обработала почти 20 тыс. производственных заданий, применила десятки правил распределения и сформировала более 12 млн записей по затратам с детализацией до объектов и статей.

«Наша цель заключалась в том, чтобы на фактических данных ПАО «ММК» подтвердить применимость системы «1С:ERP Металлургия» с расширением «Золотое сечение» для расчета фактической себестоимости в условиях крупного металлургического производства. В «пилоте» было важно сохранить то, что критично для комбината: сквозную логику формирования себестоимости по последовательным переделам, детализацию затрат, распределение производственных расходов и сопоставимость результата с действующей ERP-системой. Результаты показали, что решение с такими задачами справляется», – прокомментировал директор по отраслевым решениям компании 1С-ПЕРСПЕКТИВА Алексей Крутилин.

Результаты пилотного проекта показали сопоставимую производительность расчета на тестируемом участке по сравнению с действующей на ММК ERP-системой. При этом пилотный проект охватывал только часть производственной цепочки, и вопросы масштабирования решения на полный контур комбината требуют дополнительной оценки.

ПАО «ММК»