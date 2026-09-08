В Сосновском округе главу компании уличили в неправильном обращении с отходами

Министерство экологии Челябинской области признало виновным директора ООО «Производственно-коммерческая фирма „Энергоцентр“» в несоблюдении требований при обращении с отходами (ч. 1, ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ). Его оштрафовали на 30 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения нашли после проверки прокуратуры Сосновского района. Выяснилось, что предприятие не ведет учет образовавшихся и размещенных отходов, а также не заключило договор с регоператором на вывоз мусора. Кроме того, у сотрудника, отвечающего за сбор и транспортирование отходов, нет необходимой квалификации, и он не проходил профессиональное обучение. Ведомство возбудило административные дела в отношении руководителя организации. Региональное министерство экологии признало его виновным.

Виталина Ярховска