У предпринимательницы из Чернушки изъяли немаркированные сигареты на сумму 2,5 млн рублей

Сотрудниками отдела МВД России «Чернушинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней индивидуальной предпринимательницы, обвиняемой в приобретении, перевозке, хранении и реализации немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным следствия, с декабря 2024 года по январь 2025 года, а также в апреле 2025 года женщина продавала немаркированную табачную продукцию в торговых точках Чернушки. В ходе обысков из незаконного оборота было изъято 20 тыс. пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью более 2,5 млн руб.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.