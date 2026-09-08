В Башкирии охранная организация задолжала работникам более 1,1 млн рублей

В Ишимбайском районе возбудили уголовное дело о невыплате более 1,1 млн руб. зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам охранной организации, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это ООО «ЧОО "Тритон"»

По версии следствия, с апреля по июнь этого года руководство охранной организации в полном объеме не выплачивало зарплату 41 сотруднику.

В настоящее время задолженность перед работниками частично погашена. Действиям руководства организации дается правовая оценка.

Майя Иванова