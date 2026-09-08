Врачи в Удмуртии впервые провели операцию на мозге с пробуждением пациента

Нейрохирурги РКБ №1 в Удмуртии впервые провели операцию на головном мозге пациента, находящегося в сознании. У него была опухоль размером с куриное яйцо в височной доле. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

«54-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на сильные головные боли, провалы в памяти и ухудшение зрения. Проблемы начались после того, как он потерял сознание из-за скачка давления. Вскоре близкие заметили, что он начал путать слова»,— говорится в сообщении. МРТ выявило опухоль в мозге, а при повторном обследовании она значительно выросла.

При обычной операции был велик риск повредить участки мозга, отвечающие за понимание и воспроизведение речи. Поэтому хирурги Игорь Воробьев и Александр Кайков во время медицинского вмешательства «разбудили» пациента от наркоза.

«Чтобы точно определить “опасные зоны”, мы с коллегами стимулировали кору слабыми электрическими разрядами и одновременно задавали пациенту простые вопросы. Как только ответы становились невнятными или замедлялись, инструмент сразу отводили в сторону. Это особо ювелирная работа, требующая четких и слаженных командных действий»,— рассказал хирург Воробьев. Операция закончилась успешно, мужчина восстанавливается.