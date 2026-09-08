Самарская область провела шесть часов под угрозой атаки беспилотников

Режим беспилотной опасности вводился в Самарской области с 3:18 до 9:12 (MSK+1) во вторник, 8 сентября. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Щербатюк / Коммерсантъ Фото: Сергей Щербатюк / Коммерсантъ

В связи с этим международный аэропорту Курумоч несколько часов не принимал и не отправлял рейсы. Сейчас аэровокзал работает в штатном режиме: ограничения сняты.

Задерживается вылет семи самолетов из Самары (в Анталью, Дубай, Тбилиси, Махачкалу, Москву и Сочи). Также отложено прибытие семи рейсов в Самару (из Антальи, Тбилиси, Москвы, Сочи и Калининграда).

Георгий Портнов