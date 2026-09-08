Курганское водохранилище расчистит компания из Новосибирска за 135 млн рублей

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области заключил контракт на расчистку участка Курганского водохранилища на реке Тобол с АО «Сибгидромехстрой» (Новосибирск). Стоимость работ составила 135,2 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы от створа Курганского гидроузла вверх по течению до пляжа «Бабьи пески» на отрезке протяженностью 1,7 км. Необходимо убрать накопленный мусор и иные загрязнения с берега, ил с поверхности водоема и излишнюю растительность в самом водохранилище. Контракт финансируется за счет субвенций из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Вода России». Срок окончания работ — конец октября 2028 года. Исполнителя смогли найти со второго раза, на участие в первом конкурсе никто не заявился.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Сибгидромехстрой» зарегистрировано в Новосибирске в 1995 году. Владелец не указан, генеральным директором является Леонид Лизунов. Выручка компании за 2025 год составила 740,4 млн руб., чистая прибыль — 263,4 млн руб. В портфеле подрядчика — 14 госконтрактов на расчистку водоемов по всей России.

Виталина Ярховска