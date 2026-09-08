В Самарской области выявили более 50 веб-страниц, реализующих ветпрепараты с нарушением

В августе в Самарской области инспекторы провели мониторинг 86 страниц различных веб-ресурсов для выявления в интернете предложений о продаже незарегистрированных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств для ветеринарного применения, а также фактов реализации препаратов без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Обнаружено 52 интернет-страницы, предлагающие к покупке лекарственные средства без маркировки на русском языке. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Так, на сайте «Интервет» предлагали медикаменты в упаковках, имеющих надписи только на иностранном языке: противопаразитарные (Antishmania, Leisguard), гормональные (Felimazole, Suprelorin), для лечения заболеваний ушей (Osurnia, Conofite) и др.

По каждому выявленному случаю направлены заявки в Роскомнадзор с целью блокировки веб-страниц. По данным на 7 сентября, всего с начала года проанализировано 445 ресурсов, предлагающих онлайн-покупателям различные лекарственные препараты для ветеринарного применения. В Роскомнадзор направлена информация о 212 интернет-страницах, осуществляющих деятельность с нарушением требований законодательства.

Руфия Кутляева