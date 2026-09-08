В Верещагино продают нефтеперерабатывающий завод

На сайте «Авито» опубликовано объявление о продаже нефтеперерабатывающего завода. «Продам, сдам НПЗ с резервуарным парком под темное и светлое»,— пишет владелец предприятия. В состав имущества входит тупик на шесть вагонов, операторская, склад, мастерская, участок площадью 39 тыс. кв. м.

По указанному в объявлении адресу ранее было зарегистрировано ООО «Верещагинский завод стабилизирующих углеводородов». В начале нулевых группа компаний «Глобал» пыталась реализовать проект по строительству НПЗ в Верещагино — завод по стабилизации углеводородного сырья емкостью до 100 тыс. тонн в год. Среди акционеров проекта произошел корпоративный конфликт. Сейчас ООО ликвидировано.