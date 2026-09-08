В Челябинске планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил аукцион на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в городе для автоматизации процессов управления движением. Начальная цена контракта составляет 541,3 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит поставить и установить необходимое программное обеспечение либо дооснастить имеющееся. В структуру должны входить: интеграционная платформа ИТС, подсистемы светофорного управления, метеомониторинга, обеспечения приоритета движения машин, мониторинга параметров транспортного потока, а также центральный пункт управления. К ПО необходимо подключить 169 светофоров. Срок выполнения работ — конец ноября 2028 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 сентября. Итоги подведут 25 сентября.

Виталина Ярховска