Власти ищут инвестора для восстановления объекта культурного наследия в Чердыни

В Чердыни объявлены торги по объекту культурного наследия регионального значения «Корпус больничный», который входит в состав ансамбля «Больница уездная». Об этом сообщается в telegram-канале минимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Организатором торгов является управление земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Чердынского муниципального округа Пермского края. Цена составляет 1 руб. Заявки принимаются до 20 сентября.

«Корпус больничный» располагается в Чердыни на улице Прокопьевской, 39. Он был построен в 1913 году и является частью исторического комплекса, связанного с развитием земской медицины в Прикамье. Площадь здания составляет 1,3 тыс. кв. м. Вместе с корпусом в ансамбль входят флигель и земская аптека.