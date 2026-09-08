В Уйском округе в ДТП погиб водитель Lada

После опрокидывания автомобиля в Уйском округе водитель машины скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 7 сентября 66-летний водитель Lada Granta двигался по дороге деревня Вандышевка — деревня Грибановка. На изгибе дороги вправо он не справился с управлением и съехал с проезжей части на левую обочину, где машина опрокинулась. Водителя госпитализировали, однако при транспортировке в Чебаркуль он скончался в карете скорой помощи. Его 57-летнего пассажира, который тоже не был пристегнут, доставили в медучреждение.

Виталина Ярховска