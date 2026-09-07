Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области

В Волгоградской области ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели просят волгоградцев не покидать дома. Отойдите от окон и укройтесь в помещении без остекления, например, в санузле или коридоре. Сядьте там между несущими стенами. Предварительно отключите свет, газ и воду. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, немедленно пройдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Не покидайте укрытия до отбоя режима.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Нина Шевченко