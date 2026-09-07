Хоккеисты «Лады» уступили «Северстали» в матче КХЛ

В Череповце завершилась игра регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027, в которой местная «Северсталь» одержала победу над тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу в матче на девятой минуте забросил нападающий «Северстали» Илья Иванцов.

Регулярный турнир КХЛ продлится до 20 марта 2027 года. Каждая команда проведет по 68 матчей. Серия плей-офф запланирована на период с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Андрей Сазонов