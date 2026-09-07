Дрон прогремел

В понедельник, 7 сентября, на Пермский край произошла массированная атака беспилотников. При налете БПЛА попал в жилой многоэтажный дом, в результате погиб один человек и еще четверо пострадали. По факту удара по гражданскому объекту возбуждено уголовное дело о теракте. Специалисты обследуют пострадавший дом, по итогам мониторинга будут известны сроки окончания его ремонта. Всего над Прикамьем было сбито 27 воздушных целей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Во время очередной массированной атаки беспилотников в Перми пострадал многоквартирный жилой дом. В результате погиб один житель, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Остальных жильцов эвакуировали в пункт временного размещения, само здание отключили от коммунальных ресурсов.

Сильный взрыв жители пострадавшего района Перми зафиксировали приблизительно в половине десятого утра. К тому моменту режим «Беспилотная опасность» действовал в Пермском крае более трех часов, многие жители города проснулись под звуки сирен и голосового предупреждения о воздушной опасности. По словам очевидцев, один из беспилотников изменил траекторию полета, ушел в правый разворот и врезался в многоквартирный дом, пострадало несколько верхних этажей.

Позже губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что в результате удара погиб один человек, еще четверо пострадали, им была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. По данному факту СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Информации о прилете на промышленные объекты не было. По данным краевых властей, всего над регионом силами ПВО и мобильных огневых групп было сбито 27 беспилотников.

Рядом с пострадавшим домом был оперативно развернут штаб по ликвидации последствий, туда прибыли глава Перми Эдуард Соснин, министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, а также краевые и муниципальные депутаты. Придомовая территория, включая парковку, на которой находились поврежденные автомобили и обломки, была оцеплена. На месте работали представители правоохранительных служб, сотрудники СКР, МЧС, медики и городская служба спасения.

Как рассказал замглавы Перми по вопросам ЖКХ Артем Балахнин, все жители пострадавшего дома были оперативно эвакуированы. Само здание отключили от всех коммунальных ресурсов, включая горячее и холодное водоснабжение, а также электричество. По словам господина Балахнина, в доме поврежден отопительный контур. «Понимаем, что впереди — отопительный сезон. Планируем оперативно завершить все ремонтные работы по обновлению опрессовки систем отопления»,— отметил он. Замглавы добавил также, что в случае необходимости всем жильцам будет предоставлен маневренный жилой фонд.

Пункт временного размещения для эвакуированных жителей был организован в близстоящей школе «Синтез» совместными силами ее сотрудников, представителей администрации и социальных служб. Основная часть жильцов начали приходить туда ближе к полудню. Для них было организовано горячее питание и квалифицированная помощь. Как рассказали «Ъ-Прикамье» специалисты, работающие на месте, за психологической помощью люди практически не обращались. По словам одного из психологов, за несколько часов к ней подошли только два человека среднего возраста. «Если сравнивать с майской атакой (21 мая этого года в многоквартирный дом в Перми уже попадал БПЛА.— «Ъ-Прикамье»),— рассказала психолог,— это намного меньше. Если раньше люди оставались в пункте временного размещения, то сейчас большинство из них просто отмечаются и уходят».

По словам сотрудников школы, ученики в момент прилета были эвакуированы и находились в специально отведенных местах. После отмены беспилотной опасности школьники были отправлены домой вместе с родителями.

Один из жильцов дома рассказал «Ъ-Прикамье», что во время режима беспилотной опасности он ехал на работу. «Через несколько минут, как отъехал, услышал взрыв, но не сразу понял, куда был прилет, потом вернулся»,— сказал мужчина, который отказался назвать свое имя.

Екатерина, квартира которой расположена на четвертом этаже, рассказала, что после удара вместе с членами семьи эвакуировалась самостоятельно. Ее квартира не пострадала. «В состоянии аффекта кроме документов заодно взяла учебники сына, чтобы он пошел в школу. Все, конечно пребываем в состоянии шока и ужаса, но хочется верить в лучшее»,— поделилась женщина.

Еще одна жительница дома, Дарья, написала в телеграм-канале, что, когда с семи утра завыли сирены, она с домочадцами и домашними животными укрылась в коридоре и кладовке: «Спустя два с половиной часа мы решили выйти и наконец позавтракать. Как только включили чайник и сели за стол, в этот момент произошел прилет».

В пункте временного размещения перед жителями пострадавшего дома выступили замглавы Перми по вопросам ЖКХ Артем Балахнин, глава Кировского района Михаил Борисов и уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. Основные вопросы собравшихся в актовом зале школы жильцов касались сроков оценки ущерба, ремонтных работ и порядка компенсационных выплат. По словам господина Балахнина, в результате атаки беспилотника пострадали оба подъезда дома, один из них — значительно меньше.

Отвечая на вопрос о плане ремонтных работ, Михаил Борисов рассказал, что в первую очередь будет произведена очистка жилых помещений, потом заделка внутренних трещин, а затем восстановление витражных окон и остекления. Точные сроки окончания работ он назвать не смог. Отдельно глава района отметил, что автомобили, находящиеся в момент удара беспилотника на придомовой парковке, эвакуируют на территорию Пермской судоверфи для проведения экспертизы. Осмотр дома экстренные службы завершили днем. Других пострадавших специалистами обнаружено не было.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края пояснили, что звук сирен — это сигнал гражданской обороны «Внимание всем», который передается через региональную систему оповещения населения. Он звучит три минуты и при необходимости повторяется. В это время люди должны укрыться. «Региональная система оповещения населения в Прикамье будет развиваться: модернизация начнется в 2027 году»,— уточнили в министерстве.

Анастасия Леонтьева