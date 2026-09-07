«Салават Юлаев» забросил четыре безответных шайбы омскому «Авангарду»

Матч между хоккейными клубами «Авангард» (Омск) и «Салават Юлаев» (Уфа) закончился со счетом 0:4 в пользу второй команды. Игра состоялась на льду омской «G-Drive Арены».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Начало встречи осталось безголевым. «Салават Юлаев» открыл счет на 13-й минуте второго периода, разыграв большинство. Шайбу забросил нападающий Джек Родуолд (третью в сезоне), ему ассистировали Александр Алексеев и Вадим Шипачев. Спустя минуту 18-летний уфимский защитник Никита Щербаков забил первый гол в выступлениях за «Салават Юлаев»; голевыми передачами отметились Александр Жаровский и Владислав Ефремов.

За четыре минуты до конца встречи нападающий Вадим Шипачев забросил первую шайбу за «Салават Юлаев» (ассистенты — Алексеев и Жаровский). У Алексеева — уже четыре голевые передачи за два матча. После третьей пропущенной шайбы «Авангард» заменил вратаря на шестого полевого игрока, однако менее чем за три минуты до сирены «юлаевцы» забили вновь: сделал это защитник Ярослав Цулыгин, с передачи Никиты Зоркина отправивший шайбу в пустые ворота со своей зоны.

Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой отметился первым «сухим» матчем, отразив все 40 бросков в створ своих ворот.

Ближайший соперник уфимцев — «Барыс», матч с которым состоится 9 сентября в Астане.

Идэль Гумеров