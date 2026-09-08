В турпотоке событий

Посещаемость крупных летних фестивалей и других общегородских событий в Нижнем Новгороде и области в этом году возросла на 5 — 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Событийная повестка увеличивает туристическую привлекательность: в пиковые даты количество бронирований в нижегородских отелях возрастает на 20 — 30%. Регулярные культурные события позитивно влияют и на экономику ресторанного бизнеса, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО «Центр 800» Фото: АНО «Центр 800»

Статистикой посещаемости крупных культурных событий с «Ъ-Приволжье» поделилось министерство туризма и промыслов Нижегородской области. Крупнейшим по количеству гостей в весенне-летнем сезоне стал фестиваль медиаискусства Intervals, состоявшийся в конце апреля: его посетили 530 тыс. человек, что почти на 18% больше, чем в прошлом году (450 тыс.). Ежегодный музыкальный фестиваль «Столица закатов», продолжавшийся все лето, собрал в этом году 525 тыс. человек, что на 7% больше, чем годом ранее. Максимальную динамику продемонстрировали в начале августа театральный фестиваль «Специфик», собравший 10 тыс. зрителей (рост на 33%), и фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семенове в июне, который посетили 52 тыс. человек (рост на 30%). «Выкса-фестиваль» принял в июне 40 тыс. гостей (рост на 5,3%).

Впервые в этом году в Нижнем Новгороде прошли «VK Фест», куда 11 июля приехали более 18 тыс. человек, и городской фестиваль еды «За одним столом» в парке «Швейцария» 12 —14 июня, где зафиксировали более 77 тыс. участников. А первый фестиваль народных художественных промыслов «Мастера золотого кольца» в июле в Городце собрал более 37 тыс. человек.

В связи с ростом туристического потока увеличилась и загрузка отелей: в пиковые даты, по данным минтуризма, показатель достигал 85 — 98%. «Наибольшее число гостей прибыло в майские праздники и даты проведения конференции ЦИПР, „VK Феста“, Дня города и „Пари феста“», — комментируют в министерстве. Чаще всего в регион приезжали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов-соседей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО «Центр 800» / Анастасия Пономарева Фото: АНО «Центр 800» / Анастасия Пономарева

По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, Нижегородская область привлекает все больше туристов благодаря насыщенности уникальными событиями. «Туристу все сложнее предложить просто „еще один фестиваль“, но гораздо интереснее — событие, которое невозможно воспроизвести в другом городе», — пояснил господин Яковлев.

В министерстве подчеркивают, что важны не разовые мероприятия, а круглогодичная событийная программа — она помогает распределять турпоток по сезонам: «Фестивали, гастрономические праздники, театральные премьеры, спортивные соревнования, крупные выставки и многие другие события становятся дополнительной мотивацией для туристов, интересующихся путешествиями в регион».

По делу и не только

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», по итогам лета 2026 года Нижегородская область входит в топ-10 внутрироссийских регионов по популярности среди российских туристов и занимает, как и в прошлом году, седьмое место, а Нижний Новгород — пятое среди самых востребованных городов после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. При этом количество бронирований в регионе выросло на 4% год к году, в областном центре — на 3%.

Событийный туризм заметно влияет на загрузку отелей в регионе, подтверждает аналитика сервиса: спрос на отели и апартаменты в период крупных мероприятий этим летом показывал рост до 30%. «Например, во время кинофестиваля „Горький Fest“, который проходил 3–10 июля, количество бронирований в Нижнем Новгороде выросло на 23% по сравнению с прошлогодними датами проведения фестиваля — 10–16 июля. В выходные 11–13 июля, на которые пришлись VK Fest, количество бронирований в Нижнем Новгороде было на 30% выше, чем в следующие выходные — 24–26 июля. В выходные 17–19 июля, когда в городе проходил Суперкубок России по футболу, количество бронирований выросло на 28% по сравнению с 24–26 июля», — комментируют эксперты «Островка».

Событийный туризм — один из главных факторов роста турпотока, соглашается президент Ассоциации отельеров Нижегородской области Константин Клюев. В то же время, по его оценке, сегмент индивидуального туризма просел на 15-30% по сравнению с прошлым годом. «Туристы, путешествующие, например, на своей машине, парами или семьями, уже не так оптимистично относятся к поездкам в другие города и регионы. Инфляция, топливный кризис — составляющие накопившегося у индивидуального туриста пессимизма», — пояснил эксперт. Свой вклад в общий показатель, по его мнению, вносит деловой туризм: посетители MICE-событий едут на мероприятие не за свой счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Генеральный директор Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина отметила, что по итогам сезона поток гостей на мероприятия площадки вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Среди ключевых событий этого года она выделяет ежегодную конференцию ЦИПР в мае, которая традиционно проходит с участием главы правительства Михаила Мишустина, и впервые прошедший на Ярмарке форум «Сильные идеи для нового времени», который в конце августа посетил президент Владимир Путин: «Оба события заложили серьезный задел на будущее, открыв новые возможности для развития цифровой, социальной и промышленной сфер Нижегородской области». В целом, по словам госпожи Зубакиной, «примечательно, что деловые гости все чаще возвращаются уже с семьями, превращая Ярмарку в настоящую точку притяжения для туристов».

Все к столу

В непростых экономических условиях событийная повестка играет важную роль не только в сохранении туристического потока в регион, но и «работает в помощь рестораторам», отмечает глава нижегородского представительства Федерации рестораторов и отельеров России Александр Котюсов: «Каждую субботу во время фестиваля „Гастрономическая Рождественская“ мы фиксируем приток гостей. То же самое — во время крупных матчей на стадионе, как было на Суперкубке». В целом же, по словам эксперта, в условиях экономической нестабильности посетителей в ресторанах стало меньше: «Выручка остается на уровне прошлогодней, но не за счет роста посещаемости: дорожают продукты — продуктовая инфляция выше общероссийской, растут зарплаты, следовательно, растет чек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО «Центр 800» Фото: АНО «Центр 800»

По мнению директора Ассоциации рестораторов Нижегородской области Алексея Беляева, именно турпоток помог ресторанному рынку региона частично нивелировать негативные тенденции, с которыми сегодня сталкивается отрасль по всей России. Средняя сумма чека на одного гостя, по оценке эксперта, летом 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросла до 1,8 — 2 тыс. руб., примерно на 10 — 15%. При этом рентабельность ресторанного бизнеса в среднем снизилась примерно на 30%: «Основные причины — изменение налоговой нагрузки, существенный рост фонда оплаты труда, дефицит квалифицированных кадров, рост стоимости продуктов и других операционных расходов», — отметил Алексей Беляев.

Событийный туризм — важная точка роста для ресторанного бизнеса, подчеркивает эксперт: «Важно, чтобы рестораны были встроены в события: через спецменю, гастрономические маршруты, кейтеринг и партнерства с организаторами. Чем больше туристическая и событийная повестка связана с городской гастрономией, тем больший экономический эффект остается в регионе».

Егор Емельянов