Челябинский «Трактор» обыграл «Автомобилист» в овертайме

В своем втором матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» встречался в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».

Счет быстро открыли челябинцы. Уже на 26-й секунде первого периода новичок «Трактора» Борис Катчук бросил с острого угла, и шайба почти случайно попала в ворота от щитков голкипера хозяев Евгения Аликина. На 7-й минуте Михаил Рольгизер удачно бросил в ближнюю «девятку» после передачи Андрея Светлакова и удвоил преимущество «Трактора».

В начале второй двадцатиминутки «Автомобилист» отквитал одну шайбу. После наброса на ворота Ярослава Бусыгина удачно подставил клюшку Анатолий Голышев. Но на последней минуте периода защитник «Трактора» Григорий Дронов восстановил разницу в счете — 3:1.

На 48-й минуте матча форвард хозяев льда Даниэль Спронг снова сократил разницу до минимума, а за шесть минут до конца третьего периода Голышев оформил дубль — 3:3.

В дополнительное время победу «Трактору» принес еще один новобранец — канадец Нэйтан Легаре. Итоговый счет — 4:3 в пользу челябинского клуба.

Дмитрий Моргулес