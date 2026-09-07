Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу установленных самозапретов на кредит

В августе 2026 года жители Татарстана установили 3,1 тыс. самозапретов на выдачу кредитов через МФЦ, заняв четвертое место среди регионов России. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НКБИ).

Лидерами по числу самозапретов стали Краснодарский край (3,8 тыс.), Санкт-Петербург (3,6 тыс.) и Ростовская область (3,5 тыс.). Замыкает топ-5 Челябинская область (2,3 тыс.). Для сравнения, в Москве этот показатель составил 1,5 тыс. человек.

По состоянию на 1 сентября 2026 года в России насчитывается 22 млн граждан с действующим самозапретом на кредиты. При этом с момента введения механизма в марте 2025 года по август 2026 года 1,93 млн человек предпочли снять запрет. Наибольшее сокращение числа самозапретов в августе зафиксировано в Москве (-24,9%), Санкт-Петербурге (-21,4%) и Московской области (-20,1%).

Влас Северин